Garlasco Lucarelli sul Nove | La riapertura del caso è viziata dalla disinformazione Le piste alternative a Stasi sono solo fumo negli occhi

La riapertura del caso Garlasco, presto al centro di un acceso dibattito, ha acceso anche le polemiche sulla disinformazione che circola intorno ai fatti. Selvaggia Lucarelli ha sottolineato come le piste alternative a Stasi siano solo fumo negli occhi e ha denunciato la responsabilità dei giornalisti nel trasmettere la verità. Un richiamo importante alla corretta informazione in un'epoca di notizie spesso distorte.

“Qual è la cosa più scandalosa che ho visto in questo dibattito? La disinformazione. Io non pretendo che @farfallina89 abbia gli strumenti per comprendere tutto quello che sta succedendo, ma i giornalisti hanno il dovere di raccontare la verità al pubblico e ai lettori”. Così Selvaggia Lucarelli ha commentato quello che è accaduto dopo la riapertura del caso Garlasco, terminato nel 2015 con la condanna di Alberto Stasi a 16 anni per l’uccisione di Chiara Poggi. “Le persone che lavorano tutto il giorno, tornano a casa, non si leggono 1000 pagine di sentenza. Vogliono sapere dai giornalisti cosa è successo, vorrebbero avere un’informazione onesta, dovrebbero averla, sarebbe un loro diritto”, ha detto la scrittrice che poi ha fatto un esempio: “Se io sento Massimo Giletti che, ospite di Bruno Vespa a Porta a Porta, dice ‘beh, a Stasi hanno dato 16 anni ed è evidente che gli hanno dato così poco perché i giudici non erano convinti della sua colpevolezza’, penso che questo lo può dire una persona comune che non ha gli strumenti per esprimere giudizi in merito. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it