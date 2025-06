Garlando e l’aneddoto su Modric | Boban il Piccoletto e Allegri

Il giornalista Luigi Garlando ha svelato un affascinante aneddoto che coinvolge Modric, Boban e Allegri, rivelando come il talento croato abbia lasciato un’impronta indelebile nel cuore dei tifosi milanisti. Tra storie di crescita, sfide e sogni, questa narrazione ci trasporta nel dietro le quinte del mondo rossonero, dimostrando come anche i più piccole grandi storie possano cambiare il corso della storia. Un racconto che merita di essere scoperto.

L'aneddoto di Garlando: "Boban ci suggerì: 'Stasera seguite bene il Piccoletto'. Era Luka Modric" Partecipa alla discussione

