Gara 4 semifinale playoff Lba 2025 | Bologna vince ancora a Milano e raggiunge Brescia in finale

La Virtus Bologna conquista la finale playoff LBA 2025, battendo ancora Milano in gara 4 e raggiungendo Brescia nella serie decisiva. È stata una vittoria epica, con Shenghelia protagonista assoluto, segnando 25 punti. Dopo aver dominato le ultime due sfide milanesi, le V nere si preparano a scrivere un nuovo capitolo di storia contro i leoncelli. La passione e il talento si fondono in una sfida che promette emozioni indimenticabili.

La Virtus Bologna chiude la serie in gara 4 semifinale playoff Lba 2025 vincendo per la seconda volta consecutiva a Milano(84-78), ed ora sfiderà Brescia in finale. Decisivi i 25 punti di un super Shenghelia. GARA 4 SEMIFINALE PLAYOFF LBA 2025: MILANO-BOLOGNA 78-84 Le V nere si prendono le ultime due sfide a Milano chiudendo la serie sul 3-1. Parte meglio Milano, avanti 29-19 dopo dieci minuti. Gli ospiti, però, iniziano a risalire e, tra secondo e terzo quarto, trovano due parziali uguali: un doppio 23-15 che serve a chiudere l'intervallo lungo in svantaggio di due punti(44-42) e presentarsi a fine terzo periodo avanti di sei(65-59).

