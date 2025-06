Gallivaggio colletta straordinaria nelle parrocchie per il restauro del santuario

Un gesto di fede e solidarietà unisce le comunità di Chiavenna e della diocesi: oggi, durante le Messe, tutte le parrocchie lanciano una colletta straordinaria per restaurare il Santuario di Gallivaggio, gravemente danneggiato dalla frana del 2018. Un atto di speranza che testimonia l’importanza di preservare un patrimonio spirituale e culturale, affinché possa continuare ad essere fonte di ispirazione per le generazioni future.

Chiavenna (Sondrio) – Colletta straordinaria in tutte le parrocchie della diocesi: le offerte raccolte durante le Messe celebrate oggi sosterranno il restauro del Santuario di Gallivaggio, colpito dalla frana di 7.500 metri cubi di materiale il 29 maggio 2018. Dopo anni di lavori preparatori, progettazioni e assegnazioni definitive, il cantiere è stato avviato il 4 aprile. L’intervento richiederà oltre due anni (820 giorni stimati) e ha un costo complessivo di 4 milioni e 635mila euro: di questi 2 milioni sono stati stanziati dalla Regione e 1,6 dalla Provincia con Fondazione Cariplo. La Diocesi di Como ha un carico economico di un milione: da qui l’attivazione della raccolta-fondi e della colletta straordinari per finanziare l’attività di ristrutturazione e restauro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Gallivaggio, colletta straordinaria nelle parrocchie per il restauro del santuario

In questa notizia si parla di: Gallivaggio Straordinaria Parrocchie Restauro

Diocesi: Como, domani colletta per il restauro del santuario della Madonna di Gallivaggio - Domenica 8 giugno, in tutte le parrocchie della diocesi di Como, le offerte raccolte durante le messe sosterranno il restauro del santuario di Gallivaggio (So). Il cantiere è stato avviato lo scorso 4 ... Scrive agensir.it

Restauro del Santuario di Gallivaggio, l’8 giugno colletta in Diocesi per sostenere i lavori - Le chiese della Diocesi di Como unite per il restauro del Santuario di Gallivaggio (in provincia di Sondrio). Domenica 8 ... Lo riporta espansionetv.it

Santuario di Gallivaggio: dopo l’inaugurazione dei lavori di restauro prosegue la raccolta fondi - Alle 16.30 del 29 maggio 2018, nel Comune di San Giacomo Filippo (So), si verificava il distacco di almeno 7500 metri cubi di materiale (fra rocce, detriti e legname) che precipitarono sul Santuario m ... Si legge su primalavaltellina.it