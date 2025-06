Gallinari show a Porto Rico | 32 punti nella gara del tiro da tre

Danilo Gallinari brilla a Porto Rico, trascinando i Vaqueros de Bayamón con un'incredibile performance nella gara del tiro da tre punti dell'All-Star Game. Con 32 punti nel primo turno, il nostro campione ha incantato il pubblico e gli appassionati di basket, confermando il suo talento e la sua abilità. La sua avventura continua tra record e emozioni da condividere: un vero spettacolo per gli amanti del basket italiano e internazionale.

Danilo Gallinari tra i protagonisti dell'All-Star Game del campionato di basket di Porto Rico, dove milita nei Vaqueros de Bayamón. L'italiano ha partecipato alla gara del tiro da tre e nel primo turno è riuscito a mettere a segno ben 32 punti. Poi 27 nella seconda manche, e 23 nella finale, dove si è arreso a Tjader Ferna?ndez. (Instagram @elvacilondelbsnofficia). 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Gallinari show a Porto Rico: 32 punti nella gara del tiro da tre

In questa notizia si parla di: Gallinari Porto Rico Punti

Danilo Gallinari, esordio a Porto Rico con i Vaqueros de Bayamon: 21 punti al debutto - L'avventura di Danilo Gallinari in Porto Rico comincia con un ventello e una vittoria. L'azzurro, che non scendeva in campo dalla scorsa estate, ha chiuso con 21 punti alla sua prima uscita con i ... Come scrive sport.sky.it

Gallinari is back, il (nuovo) debutto del Gallo a Portorico: 21 punti e 6 rimbalzi nella vittoria dei Vaqueros di Bayamon - Da Portorico a Portorico. Il viaggio di Danilo Gallinari, fermatosi a San Juan ... il “Gallo” titolare e subito protagonista con 21 punti (5/7 da due, 1/5 da tre, 8/8 ai liberi), 6 rimbalzi ... Si legge su msn.com

Il (nuovo) debutto di Gallinari a Portorico: 21 punti e 6 rimbalzi nella vittoria dei Vaqueros di Bayamon - Da Portorico a Portorico. Il viaggio di Danilo Gallinari, fermatosi a San Juan ... il “Gallo” titolare e subito protagonista con 21 punti (5/7 da due, 1/5 da tre, 8/8 ai liberi), 6 rimbalzi ... Si legge su ilmessaggero.it