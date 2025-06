Gachiakuta | trailer e data d’arrivo dell’anime su Crunchyroll in Italia!

Preparati a vivere un’esperienza epica con il nuovo anime Gachiakuta, disponibile in esclusiva su Crunchyroll Italia! La piattaforma ha appena lanciato il Gachiakuta World Takeover, un movimento globale che celebra questo incredibile titolo, collegando fan di tutto il mondo. Con un trailer che svela le prime emozionanti scene, l’attesa sta per finire: l’anime arriverà presto sulla piattaforma, portando con sé azione, avventura e sorprese senza fine. Resta sintonizzato!

Crunchyroll, la piattaforma per eccellenza per i fan degli anime di tutto il mondo, ha lanciato oggi il Gachiakuta World Takeover, un movimento globale lego al mondo anime senza precedenti che farà emergere l’emozione di questo incredibile titolo, legando i fan di tutto il mondo. In collaborazione con Kodansha, Avex e Bones, questa campagna prende il via con il debutto del trailer principale, svelando nuove scene della serie d’azione con un alto numero di episodi, che sarà trasmessa in esclusiva su Crunchyroll dal 6 luglio 2025. I fan hanno anche la possibilità di vedere la nuova key visual, il calendario delle anteprime mondiali, un nuovo concept video e visual che annunciano al mondo: “Eccoci Gachiakuta!”, oltre ad esplorare attivazioni speciali che mettono in evidenza il mondo urban ispirato ai graffiti. 🔗 Leggi su Nerdpool.it