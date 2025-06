Gachiakuta Crunchyroll lancia la campagna globale dello shonen più atteso dell’estate

Preparati a vivere un'estate di adrenalina con Gachiakuta, l’attesissima serie shonen firmata Bones, Kodansha e Avex. Crunchyroll dà il via a una campagna globale per il debutto in streaming, trasformando il mondo intero in un palcoscenico urbano ricco di graffiti e contenuti interattivi. L’Italia non resta indietro: a Roma il 4 luglio si accenderà un evento speciale che segnerà l'inizio di questa rivoluzionaria avventura. Non perdere l’occasione di far parte di questa rivoluzione anime!

La prossima grande serie shonen di Bones, Kodansha e Avex inizia la campagna mondiale in vista del debutto in streaming del 6 luglio. Crunchyroll accende i riflettori su Gachiakuta, la nuova serie anime firmata Bones e Kodansha, in arrivo in streaming dal 6 luglio. Con un'estetica urban ispirata ai graffiti e contenuti interattivi, la piattaforma lancia un vero takeover mondiale. L'Italia parteciperà con un evento speciale a Roma il 4 luglio. Gachiakuta, tra anteprime e fan experience Un protagonista gettato nell'abisso, un mondo contaminato e un'estetica che pulsa come una bomboletta spray a fine corsa: Gachiakuta si prepara a scuotere la scena anime con un lancio orchestrato da Crunchyroll che sa di assalto globale. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Gachiakuta, Crunchyroll lancia la campagna globale dello shonen più atteso dell’estate

In questa notizia si parla di: Gachiakuta Crunchyroll Lancia Campagna

Gachiakuta, Crunchyroll lancia la campagna globale dello shonen più atteso dell’estate - Crunchyroll accende i riflettori su Gachiakuta, la nuova serie anime firmata Bones e Kodansha, in arrivo in streaming dal 6 luglio. Con un'estetica urban ispirata ai graffiti e contenuti interattivi, ... Segnala msn.com

Crunchyroll presenta Gachiakuta: il nuovo anime che rivoluziona il panorama della cultura pop - "Gachiakuta", la nuova serie anime di Bones e Kodansha, debutterà su Crunchyroll il 6 luglio 2025. Un evento speciale a Roma il 4 luglio coinvolgerà i fan in un'esperienza unica. ecodelcinema.com scrive

Crunchyroll lancia il “Gachiakuta World Takeover”: trailer ufficiale, anteprime mondiali ed eventi speciali - La nuova serie anime Gachiakuta, prodotta da Bones, Kodansha e Avex Pictures, debutterà in esclusiva su Crunchyroll il 6 luglio 2025. In attesa dello streaming, parte una campagna promozionale globale ... Come scrive comicus.it