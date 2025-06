futuro central energy ancora vicino al grifo

Il futuro di Central Energy si trova già in corsa, pronto a consolidare la propria presenza nel cuore del Perugia Calcio. Con Vincenzo Cangelosi al timone e il ritorno di Javier Faroni, la società si prepara a una nuova stagione ricca di sfide e successi. La partnership con il Perugia si rafforza ancora, testimoniando un impegno duraturo e condiviso. Un legame che promette grandi emozioni e nuove vittorie, tutto sotto il segno della passione e della crescita.

È già partito il lavoro per la prossima stagione. Sia per quanto riguarda la squadra da allestire per Vincenzo Cangelosi, sia per quanto riguarda i partner che sostengono la società di Pian di Massiano. Il ritorno a Perugia di Javier Faroni è stato l’occasione per firmare un importante rinnovo contrattuale, quello di Central Energy che per il quinto anno consecutivo sarà a fianco del Perugia Calcio e per il secondo anno come second sponsor del club biancorosso. "E per testimoniare la fiducia nel lavoro svolto sin qui dalla società, per la prima volta, il contratto stipulato avrà durata biennale", fa sapere il club con una nota. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net