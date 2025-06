Furto in autogrill la Corte d’Appello riduce la pena a un camionista irpino

La Corte d'Appello di Torino ha decisamente alleggerito la pena di un camionista irpino, riducendo la condanna iniziale per un furto avvenuto in autogrill. La sentenza, che esclude la recidiva, rappresenta un importante precedente nel panorama giudiziario italiano, dimostrando che anche le circostanze sfortunate possono portare a una giusta revisione della pena. La vicenda mette in luce come il sistema giudiziario possa adattarsi alle sfumature dei singoli casi, offrendo nuove speranze e riflessioni sulla giustizia.

La IV sezione della Corte di Appello di Torino, presieduta dal dott. Reynaud, ha escluso la recidiva e ridotto la pena inflitta a un autotrasportatore sessantenne residente a Salza Irpina, condannato in primo grado per furto. Il fatto: un cellulare rubato in autogrill L’uomo era stato. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Furto in autogrill, la Corte d’Appello riduce la pena a un camionista irpino

