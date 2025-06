Funaro | Cinque sì Silenzio elettorale? Se lo viola il Pd non è peccato

Sara Funaro, sindaca di Firenze e figura di spicco del PD, ha scelto di condividere le sue impressioni dopo aver votato, sottolineando l'importanza di partecipare alle urne. In un clima di silenzio elettorale, il suo messaggio si fa sentire forte e chiaro, ricordando che ogni voto conta per un’Italia più giusta. Ma cosa accadrà se anche questa voce viene ignorata?

Le agenzie battono la notizia intorno alle 18, il post è di qualche ora prima. La sindaca dem di Firenze, Sara Funaro, dopo essersi recata a votare nel suo seggio nel centro cittadino, ha ben pensato di comunicare le sue “impressioni”. Un appello sull'importanza di andare a votare, che nel caso di un referendum con il quorum, è già comunque poco opportuno. La prima cittadina decide comunque di andare oltre: “Cinque Sì per un'Italia più giusta, che crede nei diritti, nella dignità del lavoro e nell'uguaglianza. Grazie alle donne e agli uomini che stanno lavorando per garantirci la possibilità di esprimere la nostra opinione". 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Funaro: "Cinque sì". Silenzio elettorale? Se lo viola il Pd non è peccato

