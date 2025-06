Fumo da una cabina elettrica al rione Libertà Vigili del Fuoco e tecnici Enel al lavoro

Una mattina intensa al rione Libertà di Benevento: una cabina elettrica ha preso fuoco, causando un’emergenza che ha richiesto l’intervento immediato dei Vigili del Fuoco e dei tecnici Enel. La pronta azione delle squadre ha messo in sicurezza l’area, evitando rischi maggiori per la comunità. Scopriamo insieme come si è svolta questa operazione e le misure di sicurezza adottate per tutelare i residenti.

Tempo di lettura: < 1 minuto In fumo una cabina dell’energia elettrica nei pressi di alcuni edifici adibiti ad abitazioni. Vigili del Fuoco di Benevento con il supporto di tecnici dell’Enel sono intervenuti al rione Libertà poco dopo le 6.30 di questa domenica in quanto alla centrale operativa era giunta la segnalazione della fuoriuscita di fumo da una cabina dell’ Enel posizionata su un marciapiede in prossimità di piazza Gramazio. È stato un passante a lanciare l’allarme. Probabilmente si è trattato solo di una sfiammata. Sembra essere esclusa anche un atto vandalico. L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Fumo da una cabina elettrica al rione Libertà, Vigili del Fuoco e tecnici Enel al lavoro

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Fumo Cabina Elettrica Rione

A fuoco cabina elettrica a Napoli, fumo e traffico in tilt