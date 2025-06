Frey sta con Acerbi | Scelta che rispetto e non ha detto di lasciare la nazionale

Sebastian Frey, dal Festival della Serie A a Parma, analizza con sincerità le sfide dell’Italia nel calcio, sottolineando l’importanza di la Nazionale e il ruolo di Acerbi. La sua riflessione mette in evidenza quanto sia cruciale mantenere stabilità e determinazione per raggiungere il Mondiale, anche in tempi di difficoltà. La sua voce invita a riflettere sull’equilibrio tra cambiamenti e continuità nel cuore del calcio italiano.

Frey, direttamente da Parma dove si sta svolgendo il Festival della Serie A, ha detto la sua sulla Nazionale e su Francesco Acerbi. PROBLEMI – Sebastian Frey a Sky Sport 24 ha parlato delle problematiche dell'Italia: « In questo momento il tecnico è messo in discussione, ma è normale. L'Italia deve andare al Mondiale e non può non fare il Mondiale. E' un paese di calcio, deve fare queste competizioni. Non so quanto possa far bene cambiare adesso. Si vociferano nomi, bisogna capire che strada prendere. Ma potrebbe essere anche rischioso cambiare. Tutto molto delicato. Con la Norvegia è una brutta sconfitta e la Nazionale non può fare questo tipo di prestazioni ».

