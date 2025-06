Freedom Flotilla verso Gaza Katz avverte | Non arriveranno dato mandato all’Idf

La tensione cresce mentre la Freedom Flotilla, diretta a Gaza con aiuti umanitari, segnala interferenze sospette e possibili minacce alla sua comunicazione. Con il veliero Madleen a circa 160 miglia dalla destinazione, l’equipaggio denuncia tentativi di disturbare le sue comunicazioni, allarmando sulla possibilità di un attacco imminente. Dalla partenza, la Flotilla ha chiesto attenzione internazionale e sollecitato il rispetto della missione umanitaria: sarà ascoltata questa volta?

ìL’equipaggio a bordo della Madleen, il veliero della Freedom Flotilla in viaggio verso la Striscia di Gaza con aiuti umanitari, salpato dalla Sicilia, segnala interferenze al suo segnalatore di bordo con alcuni post e storie su Instagram. La nave si trova a circa 160 miglia dalla Striscia di Gaza. “Stanno disturbando le nostre comunicazioni per preparare un attacco” avverte l’equipaggio. Dalla sua partenza la Freedom Flotilla ha chiesto copertura mediatica temendo ripercussioni, dopo che un mese fa un’altra sua imbarcazione diretta verso la Striscia è stata colpita da un drone al largo di Malta. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Freedom Flotilla verso Gaza, Katz avverte: “Non arriveranno, dato mandato all’Idf”

