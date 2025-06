Freedom Flotilla Israele ordina all’Idf di fermare la nave con a bordo Greta Thunberg diretta verso Gaza Gli attivisti | Avanti fino all’ultimo minuto

Le tensioni crescono mentre Israele ordina all’IDF di fermare la nave Madleen, parte della Freedom Flotilla con a bordo attivisti e aiuti umanitari diretti a Gaza. Tra loro, la nota ambientalista Greta Thunberg, simbolo globale di lotta per il clima e i diritti umani. Una mobilitazione che si gioca fino all'ultimo minuto, in un contesto di intensa diplomazia e tensione internazionale. La vicenda mette in evidenza quanto sia cruciale l’impegno globale per la pace e la solidarietà.

Il ministro della Difesa israeliano, Israel Katz, ha ordinato all’Idf di impedire alla nave Madleen, appartenente alla Freedom Flotilla, di raggiungere la Striscia di Gaza. Lo riferisce il Times of Israel. A bordo dell’imbarcazione, che trasporta aiuti umanitari, si trovano dodici attivisti, tra cui la nota ambientalista Greta Thunberg, l’attivista brasiliano Thiago Ávila e l’eurodeputata franco-palestinese Rima Hassan. «Ho dato istruzioni all’Idf affinché la Madleen non arrivi a Gaza», ha dichiarato il ministro Katz. «A Greta, nota per il suo antisemitismo, e ai suoi compagni, dico chiaramente: tornate indietro, non raggiungerete Gaza », ha aggiunto il ministro israeliano, ribadendo come lo Stato ebraico «non permetterà a nessuno di rompere il blocco marittimo della Striscia, il cui obiettivo primario è impedire il trasferimento di armi ad Hamas, un’organizzazione terroristica sanguinaria che tiene i nostri ostaggi e commette crimini di guerra», ha aggiunto. 🔗 Leggi su Open.online

