Freedom Flotilla Israele ha ordinato all’esercito di bloccare la nave con Greta Thumberg diretta a Gaza

La tensione cresce nel Mediterraneo: Israele ha ordinato alla marina di bloccare la nave della Freedom Flotilla, con Greta Thunberg a bordo, diretta a Gaza. Il ministro della Difesa israeliano, Israel Katz, ha confermato l’azione, evidenziando la sfida internazionale contro il blocco imposto all’enclave palestinese. Mentre le autorità si preparano a intervenire, il mondo osserva con apprensione questa delicata escalation che potrebbe avere ripercussioni globali. La situazione si sta facendo sempre più intricata e incerta.

Israele bloccherà la nave con a bordo Greta Thumberg diretta a Gaza. Lo ha annunciato il ministro della Difesa di Tel Aviv, Israel Katz, spiegando di aver già dato istruzioni all’esercito di impedire l’arrivo della Madleen, imbarcazione della Freedom Flotilla salpata da Catania lo scorso primo giugno con l’obiettivo di sfidare il blocco imposto all’enclave palestinese. A bordo della nave ci sono 12 attivisti, tra cui la svedese Thunberg, nota per il suo impegno sul fronte del cambiamento climatico, l’attivista brasiliano Thiago Avila e l’eurodeputata franco-palestinese Rima Hassan. “Ho dato istruzioni alle Idf di agire affinché la Madleen non raggiunga Gaza. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Freedom Flotilla, Israele ha ordinato all’esercito di bloccare la nave con Greta Thumberg diretta a Gaza

Una nave di Freedom Flotilla in partenza da Catania per Gaza: attesa anche Greta Thunberg - La Freedom Flotilla Coalition annuncia l’imminente partenza di una nave umanitaria da Catania verso Gaza, con la partecipazione di noti attivisti come Greta Thunberg.

Il veliero #Madleen della #FreedomFlotilla è salpato da Catania e ora fa rotta verso Gaza, sfidando il blocco illegittimo imposto da Israele. A bordo ci sono attiviste coraggiose, tra cui la mia compagna di gruppo @RimaHas e @GretaThunberg. La missione ha Partecipa alla discussione

Durante la sua navigazione verso Gaza, il veliero Madleen della missione umanitaria Freedom Flotilla ha soccorso quattro migranti nel Mediterraneo centrale. Allertata da un drone di Frontex, l'imbarcazione ha raggiunto un gommone in difficoltà con circa 40 Partecipa alla discussione

