Freccia Rossa e Amerigo Vespucci insieme per la 1000 Miglia

Due icone di eccellenza, Freccia Rossa e Amerigo Vespucci, uniscono le forze in un logo che segna l’inizio di un sodalizio destinato a durare nel tempo. La loro collaborazione, inaugurata con il passaggio ufficiale della 1000 Miglia all’Accademia Navale di Livorno, promette emozioni e nuovi capitoli di storia comune. Un’occasione che apre le porte a future collaborazioni tra motori e mare, portando avanti un’eredità di passione e tradizione.

Freccia Rossa e Amerigo Vespucci insieme in un logo. Appare come il primo capitolo di un sodalizio che durerà a lungo il passaggio ufficiale della 1000 Miglia all’interno dell’ Accademia Navale, in calendario il 20 giugno e presentato ieri sulla Nave attraccata nel porto di Livorno. Doveva essere presente la sindaca Laura Castelletti, ma il caos Brescia l’avrebbe portata a rinunciare. Non mancheranno ulteriori occasioni: 1000 Miglia e la Marina Militare hanno annunciato una collaborazione pluriennale che traguarda il 2027, quando la Freccia Rossa festeggerà i suoi primi cento anni. Nel corso dell’incontro, è stato svelato il logo celebrativo della collaborazione tra 1000 Miglia e Marina Militare, ispirato al nodo piano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Freccia Rossa e Amerigo Vespucci insieme per la 1000 Miglia

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Miglia Freccia Rossa Amerigo

Freccia Rossa e Amerigo Vespucci insieme per la 1000 Miglia - Freccia Rossa e Amerigo Vespucci insieme in un logo. Appare come il primo capitolo di un sodalizio che durerà a ... Si legge su ilgiorno.it

La 1000 Miglia 2025 approda sulla Amerigo Vespucci - Debutta la Marina Militare alla 1000 Miglia. Tappa a Livorno e logo celebrativo ispirato al Nodo Piano. Un’unione simbolica tra eccellenza marittima e motoristica italiana. Secondo motori.quotidiano.net

Presentata sull’Amerigo Vespucci la collaborazione tra 1000 Miglia e Marina Militare - La «corsa più bella del mondo» quest’anno passerà all’interno dell’Accademia Navale di Livorno. Svelate le auto e il logo celebrativo della collaborazione pluriennale ... Si legge su corriere.it

USA: treno urta escavatrice, almeno due morti