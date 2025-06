Francia Venezia protagonista alla Conferenza Onu di Nizza sugli oceani

accresciuta su Venezia, simbolo di resilienza e sostenibilità, che si distingue come protagonista nel dialogo globale sulla tutela degli oceani. La città, con il suo patrimonio unico e il suo impegno attivo, dimostra che le sfide del cambiamento climatico possono essere affrontate con determinazione e innovazione, rafforzando il ruolo dell’Italia sulla scena internazionale. Venezia si conferma così un punto di riferimento imprescindibile per un futuro più verde e sostenibile.

Venezia si conferma al centro dell'attenzione internazionale per il suo impegno nella lotta al cambiamento climatico, partecipando da protagonista alla terza Conferenza delle Nazioni Unite sugli oceani e sul Mediterraneo, in corso a Nizza. Un appuntamento strategico che riunisce governi, comunità scientifica, enti locali e società civile per affrontare i cambiamenti che minacciano le città costiere e l'equilibrio marino. L'attenzione si è concentrata sulla capacità di Venezia di trasformare visioni in interventi, dando prova di come l'ingegneria ambientale (il Mose) e la governance urbana possano lavorare insieme per affrontare l'incertezza climatica.