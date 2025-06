Francia | French Open atlete italiane vincono finale doppio femminile

Un emozionante trionfo italiano al French Open di Parigi: Sara Errani e Jasmine Paolini scrivono una pagina memorabile della storia del tennis femminile, conquistando la finale di doppio femminile con grinta e determinazione. Le due campionesse festeggiano con gioia il loro meritatissimo successo, coronando un percorso di passione e talento. Il mondo del tennis applaude questa straordinaria impresa che consacra l’Italia tra le protagoniste del torneo più ambito sulla terra battuta.

Le vincitrici Sara Errani (a destra) e Jasmine Paolini festeggiano durante la cerimonia di premiazione dopo la finale del doppio femminile tra l’atleta kazaka Anna Danilina e l’atleta serba Aleksandra Krunic e le due atlete italiane al torneo di tennis French Open presso il Roland Garros a Parigi, in Francia, oggi 8 giugno 2025. Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Francia: French Open, atlete italiane vincono finale doppio femminile

In questa notizia si parla di: Francia French Open Atlete

Francia: French Open, Zheng Qinwen partecipa a quarti di finale - Nel cuore dell'emozionante palcoscenico del Roland Garros, il tennis femminile si tinge di nuove sfumature con la straordinaria prestazione di Zheng Qinwen, che avanza ai quarti di finale.

Li Xiaohui e Wang Ziying (a destra) gareggiano durante le semifinali del doppio femminile in carrozzina di tennis tra le atlete Pauline Deroulede della Francia e Aniek Van Koot dei Paesi Bassi e le due atlete cinesi al torneo di tennis French Open presso il Rol Partecipa alla discussione

Jannik Sinner (a destra) e Alexander Bublik chiacchierano dopo i quarti di finale del singolare maschile tra l'atleta italiano e l'atleta kazako al torneo di tennis French Open presso il Roland Garros a Parigi, in Francia, il 4 giugno 2025. Partecipa alla discussione

Francia: French Open, semifinali di doppio femminile in carrozzina - Li Xiaohui e Wang Ziying (a destra) gareggiano durante le semifinali del doppio femminile in carrozzina di tennis tra le atlete Pauline Deroulede della ... Scrive romadailynews.it

Francia: French Open, Lorenzo Musetti partecipa a quarti di finale - Lorenzo Musetti restituisce un colpo durante i quarti di finale del singolare maschile tra l'atleta italiano e l'atleta statunitense Frances Tiafoe al ... Segnala romadailynews.it

La Francia non deve imporre il divieto dell’hijab alle sue atlete alle Olimpiadi 2024, secondo l’Onu - L’ufficio per i diritti umani delle Nazioni Unite ha criticato il governo francese per aver vietato alle atlete francesi di indossare l ... Intervenuta domenica su France 3 Tv, la ministra ha espresso ... Si legge su lifegate.it