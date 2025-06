Fra Carlos confermato ministro generale dei frati

Fra Carlos Trovarelli è stato confermato come 120esimo Ministro generale dell'Ordine dei Frati Minori Conventuali, un incarico che lo vede come successore di san Francesco alla guida della fraternità. Al primo scrutinio, ha ricevuto il mandato per i prossimi sei anni, portando un messaggio di speranza e pace. Ha lanciato un appello ai leader mondiali e a tutti gli uomini e le donne di buona volontà affinché cessino le guerre, tacciano le armi e si plachi la violenza, tra le nazioni e nei cuori delle persone.

Fra Carlos Trovarelli, al primo scrutinio, è stato confermato per i prossimi sei anni come 120esimo Ministro generale dell' Ordine dei frati minori conventuali che lo considerano come successore di san Francesco alla guida della fraternità. Ha subito presentato un appello ai leader mondiali e a tutti gli uomini e le donne di buona volontà, affinché cessino le guerre, tacciano le armi, si plachi la violenza, tra le nazioni e nei cuori delle persone. "Ho accettato l'incarico nel nome del Signore – ha dichiarato – per obbedienza e amore della comunità dei frati. A seguaci, amici e devoti di san Francesco e a tutti coloro che ci amano, chiedo soprattutto di pregare per noi frati, perché possiamo mantenerci fedeli a quello che abbiamo professato pubblicamente di vivere: il Vangelo.

fra Carlos Trovarelli: cerchiamo e chiediamo la pace