foto san giorgio del sannio gli alunni del montalcini protagonisti della festa dell ambiente

Gli alunni del Montalcini sono stati protagonisti della Festa dell’Ambiente 2025 a San Giorgio del Sannio, un evento che ha trasformato la Villa Comunale in un palcoscenico di impegno, creatività e consapevolezza. In un'atmosfera vivace e coinvolgente, i giovani hanno dimostrato quanto sia importante prendersi cura del nostro pianeta, lasciando il segno per un futuro più sostenibile. Scopri come questa giornata ha acceso la scintilla del cambiamento.

Una mattinata all'insegna della sostenibilità, del gioco e della partecipazione attiva: la Festa dell'Ambiente 2025, promossa dagli assessorati all'Istruzione e all'Ambiente del Comune di San Giorgio del Sannio, ha animato oggi la Villa Comunale, coinvolgendo quasi cento alunni delle scuole primarie dell 'Istituto Comprensivo Rita Levi Montalcini. Cuore pulsante della giornata è stato il "Tour della sostenibilità", un percorso educativo articolato in tre tappe, ognuna dedicata a un materiale della raccolta differenziata: carta, plastica e bioplastica, vetro. Attraverso giochi e attività interattive, i bambini hanno avuto modo di apprendere in modo divertente l'importanza del riciclo e del riuso come gesti quotidiani di responsabilità civica.

