Forte impatto tra bici e auto ferito un ragazzino in via Falcone

Una serata di paura a Modena: un violento impatto tra un'auto e una bicicletta in via Falcone ha ferito un ragazzino, lasciando la comunità sotto shock. L'incidente, avvenuto intorno alle 20 appena oltre la rotatoria con via Mattarella, solleva ancora una volta il tema della sicurezza stradale. È fondamentale capire come prevenire tragedie simili e proteggere i nostri giovani sui percorsi quotidiani.

Paura nella serata di ieri in via Falcone, alla periferia sud di Modena, dove si è verificato un incidente che ha coinvolto un'auto e una bicicletta. E' accaduto intorno alle ore 20, appena oltre la rotatoria con via Mattarella. L'Opel Corsa condotta da una donna che procedeva in direzione di.

In questa notizia si parla di: Falcone Auto Forte Impatto

