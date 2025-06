Forse non sapevi che… l’Isola di Trimelone fu l’ultima tappa di Mussolini

Forse non sapevi che l’isola di Trimelone, piccola gemma di appena 0,6 km² nel Garda, ha segnato un capitolo cruciale della storia italiana. Situata a pochi passi da Brenzone, questa roccia strategica è stata testimone di eventi epici, dall’epoca medievale alle ultime giornate di Mussolini. Un luogo ricco di segreti e vicende affascinanti che meritano di essere scoperti. E proprio qui, tra le sue scogliere, la storia si intreccia con il mistero...

Sull’isolotto di Trimelone, in soli 0.6 km quadrati nelle acque del Garda, è passata la Storia. A poche centinaia di metri dal comune di Brenzone, sulla riva veronese del lago, lo scoglio che si ritiene essersi distaccato in ere remote dal Monte Baldo che lo sovrasta, fu sin dal Medioevo noto per la sua posizione strategica come fortificazione difensiva. Nel 1158 fu teatro di un’incursione delle truppe di Federico Barbarossa che ne distrussero il castello e le fortificazioni costruite in precedenza dai signori locali per proteggere le rive del lago dalle precedenti incursioni degli Ungari. Quasi dimenticata durante il dominio veneziano, nell’Ottocento l’isola tornò alla ribalta. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Forse non sapevi che… l’Isola di Trimelone fu l’ultima tappa di Mussolini

