Fornovo inaugura la nuova piazza San Giovanni | lavori finiti dopo un anno e mezzo

Fornovo San Giovanni si prepara a celebrare il suo nuovo volto con l'inaugurazione di Piazza San Giovanni, un restyling completo che trasforma il cuore del centro storico. Con una spesa di oltre due milioni di euro e lavori conclusi dopo un anno e mezzo, la piazza si arricchisce di pavimentazioni moderne, arredi rinnovati, un impianto di illuminazione all'avanguardia e una fontana artistica simbolica. Un'opera che valorizza il passato e guarda al futuro, e sarĂ ufficialmente aperta sabato 28 giugno.

Fornovo San Giovanni. Nuova pavimentazione, arredi urbani rinnovati, un impianto d’illuminazione completamente aggiornato e una fontana artistica con tre totem simbolici: si presenta così la nuova piazza San Giovanni, cuore del centro storico di Fornovo San Giovanni, che sarĂ inaugurata ufficialmente sabato 28 giugno. Un intervento da oltre due milioni di euro, durato un anno e mezzo, realizzato anche grazie al cofinanziamento di Regione Lombardia. Oltre alla piazza, sono state riqualificate anche le aree adiacenti, con percorsi pedonali e spazi accessibili pensati per residenti, commercianti e visitatori. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Fornovo inaugura la nuova piazza San Giovanni: lavori finiti dopo un anno e mezzo

