Formula Imola ok i conti 2024 Ma l’utile è in forte riduzione Il futuro tra sfide e incognite

Formula Imola chiude il 2024 con un bilancio positivo, anche se l’utile si riduce significativamente rispetto all’anno precedente. Con un fatturato stabile e in crescita, la società affronta ora un futuro ricco di sfide e incognite, tra innovazioni, sostenibilità e nuove opportunità sportive. Le sfide per...

Bilancio positivo, anche se con un utile in forte riduzione, per Formula Imola. La società che gestisce l’attività dell’ Autodromo chiude infatti il 2024 con un saldo positivo di quasi 86mila euro contro gli oltre 330mila dell’anno precedente. Il fatturato, in linea con le previsioni, si attesta invece attorno ai 20 milioni di euro, in netta crescita rispetto a un 2023 caratterizzato dall’annullamento del Gp di F1 causa alluvione. LE SFIDE PER IL FUTURO. È evidente che, in ottica 2026, un bilancio alleggerito dalla gara iridata, per la quale Formula Imola fattura vari servizi ad Aci, rischia di assottigliarsi notevolmente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Formula Imola, ok i conti 2024. Ma l’utile è in forte riduzione. Il futuro tra sfide e incognite

