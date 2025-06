formula driver va in scena il gp delle automobili

Preparati a vivere l’adrenalina della 3ª Formula Driver Aics, un evento imperdibile che inonda di passione la zona industriale di Gallarate. Questa manifestazione automobilistica, dedicata a Giancarlo Biasuzzi, icona del rally locale, promette emozioni forti e sfide mozzafiato, celebrando la tradizione e il talento nel mondo delle corse. Un'occasione unica per gli appassionati di automobilismo di vivere da vicino l’energia delle competizioni e rendere omaggio a un vero protagonista della storia delle gare in Italia.

Nell’ambito degli eventi di BA Estate, oggi in zona industriale si svolge la manifestazione automobilistica “3ª Formula Driver Aics”, dedicata per la seconda volta a Giancarlo Biasuzzi, meccanico, preparatore e pilota di Gallarate, protagonista soprattutto tra gli anni Settanta e Ottanta del rallysmo locale, vincitore per ben cinque volte del Rally Aci Varese. L’iniziativa è organizzata dall’associazione Racing Off Road asd in collaborazione con Rally Sport Club Busto Arsizio, con il patrocinio e il contributo dell’Amministrazione comunale. Il percorso si snoderà attraverso via Massari Marzoli, via Marcello Candia e via Baden Powell. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it