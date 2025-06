Formazioni ufficiali Portogallo Spagna | Huijsen contro Cristiano Ronaldo la decisione del ct Martinez sul bianconero Conceicao

Stasera alle 21:00 si accendono i riflettori sulla finale di Nations League tra Portogallo e Spagna, un match ricco di emozioni e colpi di scena. Le formazioni ufficiali rivelano scelte strategiche e sorprese, tra cui la presenza di Conceicao in campo con la maglia portoghese. La sfida si preannuncia aperta, con decisioni cruciali che potrebbero cambiare le sorti dell'incontro e influenzare il futuro dei protagonisti, come il bianconero che si gioca una grande occasione.

Formazioni ufficiali Portogallo Spagna: ecco le scelte dei due allenatori per la finale di Nations League. La decisione su Conceicao della Juve. Alle 21:00 va in scena la finale di Nations League tra Portogallo-Spagna. Di seguito le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori, con la presenza tra i titolari del bianconero Conceicao. PORTOGALLO (4-3-3) – Diogo Costa; Nuno Mendes, Gonçalo Inacio, Ruben Dias, Joao Neves; Vitinha, Bruno Fernandes; Bernardo Silva, Conceiçao, Pedro Neto; Cristiano Ronaldo. Commissario tecnico: Roberto Martinez. SPAGNA (4-3-3) – Unai Simon; Mingueza, Le Normand, Huijsen, Cucurella; Fabian Ruiz, Zubimendi, Pedri; Yamal, Oyarzabal, Nico Williams. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Formazioni ufficiali Portogallo Spagna: Huijsen contro Cristiano Ronaldo, la decisione del ct Martinez sul bianconero Conceicao

