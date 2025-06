Forlì | lavori allo stadio Morgagni possibile trasferimento a Caldiero

Il Forlì si trova di fronte a un bivio importante: il possibile trasferimento a Caldiero potrebbe rivoluzionare il futuro della squadra e suscitare preoccupazioni tra i tifosi. Matteo Mariani, direttore generale, ha affrontato la questione stadio, sottolineando i progressi e le sfide da affrontare per garantire l'agibilità necessaria prima dell'inizio del campionato. Un passo cruciale che potrebbe segnare una svolta decisiva per il club biancorosso.

Un allarme che il Forlì intende ridimensionare. Matteo Mariani, direttore generale della società di viale Roma interviene sulla 'questione stadio' che in questi giorni ha riempito di nuvole il cielo dei tifosi biancorossi, preoccupati per l'agibilità che il Morgagni ha la necessità di conseguire prima dell'inizio del campionato. "Siamo soddisfatti di aver superato il primo scoglio con la presentazione dell'iscrizione. – esordisce il dirigente –, ora attendiamo l'accettazione della documentazione depositata per avere la Licenza Nazionale". Nel plico di documenti presentati quello che, però, allarma i sostenitori è il piano B riguardante lo stadio in cui i galletti dovranno disputare i primi match ufficiali, nell'eventualità che i lavori nello stadio forlivese non siano ancora terminati.

