Football americano Panthers Parma e Frogs Legnano volano alle semifinali playoff della IFL

La passione e l’adrenalina sono alle stelle nella IFL 2025, con Panthers Parma e Frogs Legnano che volano alle semifinali playoff. Dopo un emozionante Wild Card round, i biancazzurri emiliani hanno superato gli Skorpions Varese, mentre i Frogs hanno dominato i Giaguari Torino. Ora, il cammino verso la finalissima si fa sempre più avvincente: chi conquisterà il titolo italiano? Restate sintonizzati!

Si sono andate a definire le semifinali play-off della IFL – Italian Football League 2025. Il Wild Card round, disputato nel corso del weekend, infatti, ha visto i successi di Panthers Parma e Frogs Legnano che, di conseguenza, hanno staccato il pass per il turno successivo. Gli emiliani hanno superato per 41-29 gli Skorpions Varese a domicilio, mentre i Frogs Legnano hanno piegato 28-7 i Giaguari Torino in un match nel quale non hanno lasciato scampo ai rivali. Nel corso del prossimo fine settimana, quindi, si disputeranno le semifinali: Dolphins Ancona-Panthers Parma sabato 14 giugno alle ore 21.

