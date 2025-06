Fondi regionali alle imprese finisce l' incubo giudiziario di una ristoratrice

Dopo mesi di incertezza e tensione, si conclude finalmente l’incubo giudiziario per una nota ristoratrice di Lusciano. La decisione del gip Pia Sordetti, che ha archiviato il procedimento penale, segna una vittoria importante, permettendo all’imprenditrice di tornare a concentrarsi con serenità sul suo lavoro. La vicenda, innescata lo scorso mese di..., dimostra come la perseveranza possa fare la differenza anche nei momenti più difficili.

Archiviato il procedimento penale nei confronti di una nota ristoratrice di Lusciano. Lo ha deciso il gip Pia Sordetti, del tribunale di Napoli Nord, che ha accolto la richiesta nei confronti della donna, difesa dall’avvocato Giovanni de Vivo. Ad innescare l’iter giudiziario, lo scorso mese di. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Fondi regionali alle imprese, finisce l'incubo giudiziario di una ristoratrice

In questa notizia si parla di: Ristoratrice Giudiziario Fondi Regionali

Fondi regionali: condannato a Roma ex consigliere Maruccio - E' accusato dal procuratore aggiunto Stefano Pesci di peculato per essersi appropriato dall'aprile del 2010 al giugno del 2012 di oltre 500mila euro di fondi regionali. In particolare nel capo di ... Scrive ansa.it

Fondi regionali per mezzi spalaneve - Sono i due finanziamenti appena decretati dalla Regione Toscana di cui dà notizia il consigliere regionale del Pd Marco Niccolai. "Sono risorse importanti – dice Niccolai – che aiutano le due ... Riporta lanazione.it

Sicurezza sismica, fondi regionali - I Comuni di Fiscaglia e Copparo sono destinatari di importanti contributi regionali per mettere in ... Vogliamo utilizzare tutti i fondi disponibili senza perdere nemmeno un euro, perché la ... Segnala ilrestodelcarlino.it