Fondi persi e aule roventi | Montesarchio resta fuori ancora una volta

Ancora una volta, Montesarchio si trova ai margini delle opportunità di sviluppo e miglioramento, nonostante le chance siano state ufficialmente riconosciute. La recente decisione del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, che ha stanziato fondi per 36 comuni della provincia di Benevento, non ha incluso il nostro Comune. Un’amara realtà che lascia le aule roventi e i fondi persi, evidenziando la necessità di un’azione urgente e condivisa per cambiare il destino di Montesarchio.

Tempo di lettura: 3 minuti Riceviamo e pubblichiamo una nota del gruppo consiliare 'Futuro per Montesarchio': "Non ci meraviglia affatto, ma è doveroso denunciarlo pubblicamente: nel decreto n. 172 del 4 giugno scorso, con cui il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha ammesso a finanziamento interventi di efficientamento energetico degli edifici pubblici per ben 36 Comuni della provincia di Benevento, il Comune di Montesarchio non figura neanche nell'elenco dei richiedenti. L'ennesima occasione persa. Ci siamo chiesti se almeno fosse stata presentata domanda, una semplice istanza per tentare di ottenere fondi a fondo perduto fino al 100% – come previsto dal bando – ma con rammarico abbiamo preso atto che non è stato fatto neppure questo.

