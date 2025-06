Fondazione Sambenedettese | Ora serve l’aiuto di tutti

La Fondazione Sambenedettese lancia il suo nuovo sito, non solo come vetrina digitale, ma come un vero e proprio punto di incontro per la comunità. Presentato dai vertici di Hammer e dai rappresentanti della fondazione, questo spazio online segna un passo fondamentale verso una maggiore condivisione e collaborazione. Ora, più che mai, è il momento di unirsi e contribuire insieme al futuro della nostra città. Il lancio del sito segna ufficialmente l’avvio del processo di rinascita e partecipazione collettiva.

Non è semplicemente una vetrina digitale, il sito istituzionale della Fondazione Sambenedettese che è stato presentato dai vertici della agenzia che lo ha realizzato, Hammer, Tiziano Bollettini e Mariella Liberati, con il presidente della fondazione, Vittorio Massi, Vittoriana Piergallini del Cda e ulteriori componenti, ma un punto di incontro reale e concreto per la comunità. Il lancio del sito segna ufficialmente l’avvio del processo di aggregazione sociale, aprendo le porte a quanti desiderano contribuire attivamente alla crescita culturale, civile e umana del territorio. Un vulcanico Massi lo ha evidenziato più volte, che la Fondazione si presenta come un luogo di incontro, scambio e crescita collettiva, dove idee, competenze, professionalità e passione possono trovare spazio per generare cambiamento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Fondazione Sambenedettese: "Ora serve l’aiuto di tutti"

