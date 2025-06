Follonica Gavorrano trionfa 3-0 sul Manciano e avanza in Coppa Bruno Passalacqua

In una serata di grande emozione, Follonica-Gavorrano conquista una vittoria schiacciante 3-0 contro il Manciano, avanzando con sicurezza in Coppa Bruno Passalacqua. La squadra di Pagliarini ha mostrato determinazione e talento, lasciando il segno sul campo e avvicinandosi sempre più alla gloria. Un trionfo che rimarrà nella memoria dei tifosi, segnando un nuovo capitolo di successo per il club.

follonicagavorrano 3 manciano 0 FOLLONICAGAVORRANO: Uccelletti, Cozzatelli, Stefanini (25’ Chtimi), Miccoli, Cionini, Picci, Scartabelli (41’ st Sorvillo), Moroni, Giannoni (45’ st Nardo), Piazza (17’ st Calvi), Chinellato (29’ st Mancinelli). All. Pagliarini. MANCIANO: Nesti, Bicocchi, Nuhi, Bianchi, Borzi, Bisacco (11’ st Magrini), Razzi, Gubernari, Ortenzi, Vasconi, Ismaili (18’ st Zefi). All. Domenichelli. Reti: 2’ Miccoli, 37’ Chinellato; 22’ st Giannoni. Il Follonica Gavorrano batte 3-0 il Manciano ed accede ai quarti di finale della Coppa Bruno Passalacqua. I minerari mettono a segno tre gol, andando ai quarti di finale insieme all’Invictasauro, l’Alberese ammaina la bandiera ed esce dalla competizione in virtù della differenza reti. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Follonica Gavorrano trionfa 3-0 sul Manciano e avanza in Coppa Bruno Passalacqua

Manciano Follonica Gavorrano

