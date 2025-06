Follia al torneo giovanile genitore aggredisce l’arbitro poi si dilegua Arriva l’ambulanza

Una giornata di sport che si trasforma in scena di violenza: a Arezzo, un genitore ha aggredito brutalmente un arbitro giovanissimo durante un torneo. Un episodio che scuote la comunità e solleva interrogativi sulla gestione della passione sportiva e sulla tutela dei giovani protagonisti. Mentre le indagini proseguono, il calcio dovrebbe restare un esempio di rispetto e fair play, ma questa volta qualcosa è andato storto, lasciando il pubblico scioccato e il futuro dello sport in forse.

Arezzo, 8 giugno 2025 – Finisce con le botte una partita di calcio allo stadio di Arezzo tra squadre Junior. Un genitore di una squadra pesarese avrebbe attaccato a pugni il giovane arbitro di 18 anni che è stato poi soccorso dalle ambulanze della Croce Bianca e trasferito al pronto soccorso di Arezzo. Il perché di questa folle aggressione è ancora da capire. Alla base di tutto ci sarebbero futili motivi di natura sportiva e riguardanti le decisioni prese in gara. Una vicenda che lascia sotto choc il mondo sportivo giovanile aretino. Il direttore di gara, nell’aggressione, ha riportato una serie di ferite al braccio. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Follia al torneo giovanile, genitore aggredisce l’arbitro, poi si dilegua. Arriva l’ambulanza

