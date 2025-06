Follia al torneo giovanile | genitore aggredisce l’arbitro e lo manda in ospedale poi si dilegua

Una domenica di football si trasforma in scena di violenza e follia allo stadio di Arezzo, dove un genitore ha aggredito un giovane arbitro di 18 anni, lasciandolo ferito e soccorso dalle ambulanze. Un gesto incomprensibile che scuote il mondo dello sport e mette in discussione i valori di rispetto e fair play. La vicenda, ancora in fase di sviluppo, solleva domande sulla gestione della passione e sulla necessità di tutelare figure fondamentali nel calcio giovanile.

Arezzo, 8 giugno 2025 – Finisce con le botte una partita di calcio allo stadio di Arezzo tra squadre Junior. Un genitore di una squadra pesarese avrebbe attaccato a pugni il giovane arbitro di 18 anni che è stato poi soccorso dalle ambulanze della Croce Bianca e trasferito al pronto soccorso di Arezzo. Il direttore di gara sarebbe stato chiuso dentro il suo spogliatoio e appunto aggredito. In un primo tempo il giovane arbitro era entrato in ospedale in codice verde, poi diventato rosso per l’aggravarsi delle condizioni. Il perché di questa folle aggressione è ancora da capire. Alla base di tutto ci sarebbero futili motivi di natura sportiva e riguardanti le decisioni prese in gara. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Follia al torneo giovanile: genitore aggredisce l’arbitro e lo manda in ospedale, poi si dilegua

