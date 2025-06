Follia a Milano aggredisce una ragazza al parco giochi e poi si spoglia | arrestato marocchino

Un episodio di pura follia scuote Milano: un giovane marocchino di 23 anni, già noto alle forze dell'ordine, ha aggredito una ragazza al parco giochi prima di spogliarsi in pubblico. La polizia, intervenuta prontamente, ha arrestato l’uomo per atti osceni, mettendo fine a una scena che ha suscitato sconcerto tra i cittadini. Un episodio inquietante che riaccende il dibattito sulla sicurezza urbana e la tutela dei nostri spazi pubblici.

A Milano, la polizia ha arrestato un cittadino marocchino di 23 anni, irregolare e pregiudicato, per atti osceni in luogo pubblico. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Follia a Milano, aggredisce una ragazza al parco giochi e poi si spoglia: arrestato marocchino

