Folle spettacolo al Giro del Delfinato | Tadej Pogacar lascia subito il segno davanti a Vingegaard ed Evenepoel!

Il Giro del Delfinato si trasforma in un palcoscenico di sorprese, con Tadej Pogacar che imprevedibilmente sbaraglia la concorrenza e conquista la maglia gialla. Un inizio scoppiettante che ribalta le aspettative e riaccende l’entusiasmo tra gli appassionati di ciclismo. Chi avrebbe mai pensato che i grandi fenomeni del World Tour sarebbero tornati così protagonisti fin dalla prima tappa? La sfida è appena iniziata, e il meglio deve ancora venire.

Chi l’avrebbe mai detto? Tornano i grandi fenomeni del World Tour al Giro del Delfinato e subito si mettono in mostra in una prima tappa che sulla carta doveva essere per velocisti. Si muovono invece i big nella frazione con arrivo a Montluçon e a trionfare è Tadej Pogacar che sprinta davanti all’acerrimo rivale Jonas Vingegaard. Per lo sloveno anche la Maglia Gialla di leader della classifica. Due uomini hanno preso in mano l’iniziativa: i francesi Paul Ourselin (Cofidis) e Pierre Thierry (Arkéa – B&B Hotels). Il gruppo ha lasciato spazio, oltre 4?, con i corridori della Lidl-Trek a gestire al meglio la situazione. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Folle spettacolo al Giro del Delfinato: Tadej Pogacar lascia subito il segno davanti a Vingegaard ed Evenepoel!

