Folgorato da un cavo elettrico perde una parte di un braccio

Un incidente drammatico scuote Pisa: un uomo di 43 anni è stato folgorato da un cavo elettrico, perdendo una parte del braccio sinistro. La scena, avvenuta sul viale D’Annunzio, ha richiesto interventi immediati e intensi da parte dei soccorritori. La sua vita ora è nelle mani dei medici, mentre si cercano di chiarire le cause di questa tragica vicenda. Resta aggiornato sui futuri sviluppi di questa vicenda che ha sconvolto la città.

PISA – Folgorato dal contatto con un cavo elettrico, per una dinamica tutta da chiarire, perde una parte del braccio sinistro. È successo ieri (7 giugno) poco prima delle 20 sul viale D’Annunzio a Pisa. L’uomo, un. 43enne, è stato trovato in strada con i segni e gli effetti della folgorazione. Il soccorso è arrivato con un’ambulanza infermieristica di Pisa che ha condotto l’uomo in codice rosso al pronto soccorso di Cisanello dove si è subito intervenuti nel tentativo di salvare la vita al paziente ma anche di salvargli l’uso del braccio e dell’articolazione. Indagini sono in corso per capire la dinamica degli eventi. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

