Foglie finte e telecomandi per accecare l' autovelox | i copritarga illegali da 20 euro in su

Negli ultimi mesi, in Italia si sta diffondendo un inquietante fenomeno: la vendita di copritarga illegali da 20 euro in su, tra foglie finte e telecomandi ingannevoli, usati per accecare autovelox e scamottare i controlli. Un business rischioso e illegale che mette a repentaglio sicurezza e legalità sulle nostre strade. Ma quali sono le conseguenze di questa tendenza e come possiamo contrastarla?

Il fenomeno, che si sta diffondendo in Italia, è preoccupante e illegale: la vendita dei copritarga, dispositivi che nascondono o alterano la targa di un veicolo con lo scopo di eludere il controllo delle telecamere per Ztl, autovelox, tutor o mancato pagamento di pedaggi e parcheggi.

