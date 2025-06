Flavio Portaluppi nuovo general manager della Fortitudo | attesa l' ufficialità

Con grande entusiasmo si annuncia l’ingresso di Flavio Portaluppi come nuovo General Manager della Fortitudo Bologna: una scelta di grande valore e visione strategica, ormai imminente ufficialità. Con un passato da calciatore e collaborazioni di successo nel calcio, Portaluppi porta con sé competenza e passione, pronti a rilanciare la squadra. La sua nomina rappresenta un passo decisivo per il futuro della società, che ora si prepara a una nuova era di successi e ambizioni.

E’ fatta, manca l’ufficialità da parte della Fortitudo, attesa tra oggi o al massimo domani, ma Flavio Portaluppi sarà il nuovo general manager della Fortitudo con mansioni da subito operative e di mercato. Il nome di Portaluppi è sempre stata la prima scelta della Fortitudo che nelle settimane scorse, come alternativa, aveva provato a sondare il terreno anche per altre piste come Simone Giofré e Giulio Iozzelli. E invece sarà l’ex nazionale azzurro e bandiera dell’ Olimpia Milano a occuparsi, insieme con coach Attilio Caja (i due hanno lavorato un anno insieme, a Cremona) di preparare e gestire la squadra in vista della prossima stagione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net