Firenze Notte prima degli esami in piazza del Carmine Gratis per i maturandi

Prepararsi alla prova più importante può essere stressante, ma a Firenze c’è una sorpresa che trasforma l’ansia in entusiasmo: la notte prima degli esami in piazza del Carmine, gratuita per i maturandi. Un’iniziativa nata dall’energia di studenti di 17 scuole fiorentine, pensata per creare un momento di relax e solidarietà prima del grande giorno. Scopri come questa serata speciale può fare la differenza nel percorso dei futuri diplomati.

L'iniziativa nasce dalla richiesta di un gruppo di studenti di 17 scuole fiorentine L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Firenze, “Notte prima degli esami” in piazza del Carmine. Gratis per i maturandi

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Firenze Notte Prima Esami Piazza Carmine Gratis Maturandi

Notte dei Musei 2025 a Firenze e in Toscana, la guida alle aperture serali - Sabato 17 maggio 2025, Firenze e la Toscana si illuminano per la Notte dei Musei, un evento imperdibile che offre la possibilità di esplorare i luoghi della cultura fino a tarda sera.

Per studenti Firenze visione in piazza 'Notte prima degli esami' - Dal 2006, anno in cui è uscito nelle sale, continua ad accompagnare di generazione in generazione i giovani che si apprestano ad affrontare l'esame di maturità. (ANSA) ... Riporta msn.com

Maturità 2025, parte il conto alla rovescia. E Firenze celebra il rito con la proiezione in piazza di “Notte prima degli esami” - Il 13 giugno in piazza del Carmine una proiezione speciale del film di Brizzi unirà i maturandi di tutta la città per vivere insieme l’inizio di un nuovo capitolo. Tra toto-tema e consigli degli esper ... Si legge su lanazione.it

'Notte prima degli esami' proiettato in piazza a Firenze su richiesta degli studenti - È diventato un film ‘cult’ e dal 2006, anno in cui è uscito nelle sale, continua ad accompagnare di generazione in generazione i giovani che si apprestano ... Come scrive gonews.it

Antonello Venditti - Venditti e Segreti (live) 1986 - Firenze Piazza Della Signoria