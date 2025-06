Fiorentina Pioli rischia di sfumare | risale Thiago Motta tutte le alternative

Il futuro di Fiorentina e Pioli aleggia incerto: il rischio di perdere l’allenatore si fa concreto, mentre Thiago Motta si fa largo tra le alternative. La corsa per la panchina viola è diventata un vero e proprio puzzle, con tutte le carte ancora da posizionare. La decisione finale può cambiare le sorti del club e accendere nuovi entusiasmi tra i tifosi. Resta da vedere quale scelta prediligerà la società per rilanciare la squadra nel prossimo campionato.

Fiorentina, bozza d’intesa con Pioli: pronti contratto e stipendio per il ritorno | Primapagina - Fiorentina e Stefano Pioli sono pronti a riabbracciarsi: una bozza d’intesa lascia presagire un ritorno imminente, con contratto e stipendio già stabiliti.

Fiorentina, Pioli non rischia l'esonero immediato: la situazione - Secondo Sky Sport, nonostante il comunicato ufficiale diramato dalla Fiorentina sulle valutazioni in corso nelle prossime 48 ore, il posto di Stefano Pioli non sarebbe immediatamente a rischio. calciomercato.com scrive

Pioli rischia tutto: decisione presa sull’esonero - ?? MOMENTO SONDAGGIO ?? Un #Milan in emergenza è di scena questa sera contro la #Fiorentina. In caso di ko cosa dovrebbe fare la società con #Pioli? Come scrive calciomercato.it

Fiorentina, Pioli non rischia l'esonero immediato. Squadra verso il ritiro - Secondo quanto si apprende da Sky Sport, nonostante il comunicato ufficiale diramato dalla Fiorentina sulle valutazioni in corso nelle prossime 48 ore, il posto del tecnico Stefano Pioli non ... Secondo tuttomercatoweb.com