Finito l’incubo di V il suo ex è stato condannato | aveva affisso cartelli con offese e minacce a Roma e diffuso video intimi

Il calvario di V. M., 42enne di Roma, è finalmente concluso. Dopo un lungo e drammatico incubo segnato da minacce, offese e la diffusione di video intimi, la giustizia ha fatto il suo corso. La condanna dell’ex rappresenta un importante passo verso la legalità e la tutela delle vittime di violenza e stalking. Finito il terrore, ora inizia una nuova speranza per riprendersi la propria vita.

Dopo aver deciso di interrompere la propria relazione sentimentale, si era vista affiggere dei cartelli con tutta una serie di offese posizionate nel giardino condominiale dove abitava. Ma non solo. Era stata inoltre vittima di violenza sessuale. L'ex fidanzato aveva anche diffuso video intimi che li ritraevano inviandoli addirittura alla madre della donna. L'incubo vissuto da V. M., 42enne di Roma, è finito. Il suo ex è stato condannato. La giudice Paola Della Monica del Tribunale di Roma ha infatti giudicato colpevole E.

