Finisce l' era Spalletti domani sera l' ultima partita Chi arriverà al suo posto?

Il ct vuota il sacco in una conferenza stampa a Coverciano alla vigilia della partita con la Moldova. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Finisce l'era Spalletti, domani sera l'ultima partita. Chi arriverà al suo posto?

Finisce l'era Spalletti, domani sera l'ultima partita. Chi arriverà al suo posto?

Spalletti esonerato! Caos Italia, la conferenza in diretta: "Non avrei mai mollato" - Ufficiale il passo indietro dell'allenatore sollevato dalla panchina azzurra nella vigilia della partita contro la Moldavia ... Scrive tuttosport.com

Spalletti verso le dimissioni da c.t della Nazionale: alle 15 la conferenza stampa - Si va verso l'addio dell'allenatore, il quale lascerà la panchina degli azzurri dopo la batosta contro la Norvegia che ha compromesso la qualificazione al Mondiale del 2026 ... Secondo msn.com