Fininvest chiude il 2024 con utile netto record e trattative per Monza Calcio

Fininvest chiude il 2024 con un successo straordinario, registrando un utile netto record e alimentando ottimismo per il futuro. Nonostante le sfide, tra cui una donazione significativa, svalutazioni e la retrocessione del Monza in Serie B, il gruppo continua a guardare avanti. Le trattative per la vendita del Monza calcio sono in pieno fermento, simbolo di una strategia dinamica e ambiziosa. La strada verso nuovi traguardi sembra ormai tracciata.

Il gruppo Fininvest ha chiuso il 2024 con un utile netto in aumento rispetto al 2023, che già aveva segnato un risultato record di 252,9 milioni con un +29,2% rispetto all'anno precedente e questo nonostante una donazione straordinaria alla fondazione Ennio Doris di 60 milioni, la svalutazione di alcuni asset immobiliari e soprattutto del Monza calcio, dopo la retrocessione in serie B che comunque non ha scoraggiato le trattative per la vendita. L'assemblea dei soci, quindi, a fine giugno si troverà ad approvare un bilancio con un utile netto superiore ai 260 milioni e dividendi, riporta il Sole 24 ore, da parte di Mfe di circa 59 milioni, di Mondadori di 17 milioni e di Banca Mediolanum di 177 milioni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Fininvest chiude il 2024 con utile netto record e trattative per Monza Calcio

