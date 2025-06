Finalmente partito il restauro del municipio

Finalmente, il tanto atteso restauro del municipio di Sant’Agata sul Santerno è iniziato! Dopo oltre due anni dall’alluvione che devastò il centro abitato, i lavori per la messa in sicurezza sismica e il recupero post-alluvione rappresentano un passo importante verso il rilancio della comunità. Il Comune, unico ad aver subito danni così estesi tra gli edifici pubblici, ora guarda con speranza al futuro. Con questo intervento, si apre una nuova pagina di rinascita e speranza.

Sono ufficialmente partiti i lavori per la messa in sicurezza sismica e il restauro post alluvione del palazzo comunale di Sant’Agata sul Santerno. Una notizia attesa da oltre due anni, da quando il 17 maggio 2023 le acque irruppero nel centro abitato causando enormi danni. Il Comune di Sant’Agata è stato l’unico ad aver avuto il 100% degli edifici pubblici alluvionati e questo, insieme all’assenza di un’ordinanza ad hoc sugli edifici pubblici che la struttura commissariale non ha mai emesso, ha fatto in modo che per oltre 24 mesi tutto fosse praticamente cristallizzato, con ancora i segni della quota a cui era arrivata l’acqua fangosa sulle porte dell’ascensore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Finalmente partito il restauro del municipio

