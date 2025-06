Finale U16 regionali | l' Akragas si arrende ai palermitani del Terzo Tempo e alle sviste arbitrali

Un duello emozionante tra giovani talenti, culminato in una finale appassionante che ha visto l'Akragas sfidare i padroni di casa del Terzo Tempo. Nonostante l'impegno e la determinazione dei ragazzi biancoazzurri, alcune sviste arbitrali e il calo di concentrazione hanno influito sull'esito. Alla fine, il sogno di conquistare il titolo regionale si è infranto, ma questa partita resterà per sempre un esempio di passione e crescita sportiva.

Ci hanno provato. Almeno fino al secondo goal - da rigore - del Terzo Tempo, l'under 16 dell'Akragas ha tenuto botta allo stadio comunale "Ferdinando Lombardo" di Casteltermini. Poi, lo scoramento s'è visto, ed è pesato, in campo, mancando in finalissima il titolo regionale di categoria (girone. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - Finale U16 regionali: l'Akragas si arrende ai palermitani del Terzo Tempo e alle sviste arbitrali

