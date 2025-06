Finale Roland Garros 2025 | Jannik Sinner sfida Carlos Alcaraz oggi domenica 8 giugno

Oggi, domenica 8 giugno 2025, la terra rossa di Roland Garros accende i cuori degli appassionati con una finale da sogno: Jannik Sinner contro Carlos Alcaraz. Dopo aver conquistato la semifinale epica contro Novak Djokovic, il giovane talento italiano si trova ora a un passo dalla gloria nel secondo major della stagione. La sfida promette emozioni indimenticabili, trasmessa in diretta tv e streaming: chi alzerà il trofeo parigino?

Jannik Sinner torna in campo oggi, domenica 8 giugno 2025, per disputare la finale del Roland Garros 2025 contro lo spagnolo Carlos Alcaraz. L’ultimo atto dello Slam di Parigi, secondo major della stagione dopo gli Australian Open 2025 vinti proprio da Sinner, sarà trasmesso in diretta tv e streaming anche in chiaro. Il tennista azzurro arriva all’ ultima sfida del torneo parigino dopo la storica vittoria in semifinale contro Novak Djokovic. Dall’altra parte del campo ci sarà Alcaraz, che ha raggiunto la finale approfittando del ritiro di Lorenzo Musetti, costretto a lasciare per un infortunio. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com