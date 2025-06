Finale playoff | Simioni e Baldi Rossi pronti alla sfida decisiva

dimostrato carattere, determinazione e talento. Ora, tutto si decide in una sfida che promette emozioni forti e spettacolo. La posta in palio è alta, e i protagonisti sono pronti a dare il massimo per scrivere il loro nome nella storia di questa stagione. Chi salirà sul gradino più alto del podio? La risposta si trova solo sul parquet, tra passione e nervi saldi.

È finale per tutti e lo è anche per i lunghi dalla mano buona, quelli che possono aprire l’area e produrre punti di discreta rilevanza. Da una parte Alessandro Simioni, ex di turno per aver giocato a Cantù nel 2019-2010, e dall’altra Filippo Baldi Rossi, che vorrebbe ritornare in quella massima serie che lo ha già visto protagonista. "Sicuramente questa è una finale che ci siamo guadagnati con merito durante i playoff, nei quali abbiamo affrontato squadre di altissimo livello, vincendo non senza difficoltà – dichiara Simioni –. Dovremo mantenere il livello difensivo delle due serie precedenti cercando di limitare giocatori importanti come McGee, Basile e Moraschini. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Finale playoff: Simioni e Baldi Rossi pronti alla sfida decisiva

