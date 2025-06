Finale playoff | Rimini sfida Cantù per un posto in Serie A

scaldare gli animi e plasmare ogni mossa, il debutto di questa battaglia decide le sorti di una stagione. Le luci si accendono sul parquet, dove passione e determinazione si sfidano in un duello senza esclusione di colpi. È il momento della verità, e il cuore di Rimini e Cantù batte forte per conquistare un sogno chiamato Serie A. La partita sta per iniziare, e tutto può ancora succedere...

di Loriano Zannoni Parte oggi, il treno per la A. Alle 20.15 suona la prima campana, la chiamata di inizio corsa per Rimini e Cantù. Fuori tutto, parla il campo. Parlano, o sarebbe meglio dire giocano, Robinson e McGee, Basile e Johnson, Tomassini e Moraschini. Ma anche Camara e Hogue, Piccoli e Anumba, Marini e Valentini. E tutti gli altri, per arrivare a dieci giocatori di rotazione per squadra. Con Dell’Agnello e Brienza a dirigere, a disegnare strategie che possono cambiare in qualche dettaglio di partita in partita, o anche nel corso dei 40’ del singolo match. Tra nove giorni, al massimo, sapremo chi andrà in A. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net