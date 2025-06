filippo zacchei confermato alla guida del castiglion fiorentino mercato in fermento

Filippo Zacchei è stato ufficialmente riconfermato alla guida del Castiglion Fiorentino, in un momento di grande fermento per il mercato e le ambizioni del club. La decisione, che fa seguito a una stagione ricca di sfide e cambiamenti, sancisce l'impegno della società nel progetto di rilancio. Ora, la palla passa alle strategie di mercato e al futuro della squadra, con l’obiettivo di ricostruire entusiasmo e successi.

AREZZO L’ufficialità è arrivata ieri ma di fatto la fumata bianca che si elevata fin sopra la torre del Cassero a Castiglion Fiorentino era una formalità. Filippo Zacchei, arrivato sulla panchina viola a gennaio al posto di Roberto Fani, per dare una scossa alla capolista del girone di andata che ha chiuso in evidente calo nella seconda metà di stagione, resterà ancora al timone del club della Valdichiana. Adesso però la parola viene data al mercato per cercare quei rinforzi necessari per essere protagonisti in Eccellenza dalla prima all’ultima giornata, in un girone dove non mancheranno i derby con Sansovino e Sangiovannese. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net